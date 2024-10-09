Атака беспилотников на Краснодарский край в ночь на 9 октября: в Щербиновском районе загорелся дом, повредило газовую трубу

Также «Комсомолка» сообщала, что в ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Их двух населенных пунктов эвакуировали жителей. А сейчас в районе проверяют состояние окружающей среды после атаки украинских беспилотников и измеряют радиационный фон.