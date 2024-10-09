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Атака беспилотников на Краснодарский край в ночь на 9 октября: в Щербиновском районе загорелся дом, повредило газовую трубу

Частный дом загорелся на Кубани после падения беспилотника ВСУ.

Краснодарский край в ночь на 9 октября атаковали беспилотники ВСУ. Преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. Из-за падения обломков в селе Шабельское загорелся частный дом.

«В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет», — сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В настоящее время на месте работают специальные и экстренные службы. Устанавливается нанесенные ущерб.

Глава края Кондратьев также поручил исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову помочь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества.

Это не первая атака беспилотников ВСУ на Щербиновский район. Ранее дроны прилетали сюда в ночь на 29 сентября. Тогда от обломков пострадали три дома и машина.

Опасность атаки БПЛА объявляли в ночь на 9 октября и в Ейском районе Кубани. Там работала ПВО, разрушений нет.

Также «Комсомолка» сообщала, что в ночь на 21 сентября Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Их двух населенных пунктов эвакуировали жителей. А сейчас в районе проверяют состояние окружающей среды после атаки украинских беспилотников и измеряют радиационный фон.

«Параллельно с восстановлением поврежденных после атаки беспилотников домовладений в районе контролируют экологическую обстановку. Оценивают состояние воды, почвы и воздуха», — сообщили в оперштабе.

В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что нестандартных проб питьевой воды не зарегистрировано, а при отборе проб атмосферного воздуха показатели не превышали нормативных требований.