В Бокситогорске простятся с погибшим на СВО земляком

Виталий родился в Кировской области, после школы работал в учреждении УФСИН России по Кировской области. В 2001 года был призван на срочную службу, затем с 2002 по 2004 годы служил на Северном Кавказе. После службы вернулся на прежнюю работу, а в 2014 году с семьей переехал в Бокситогорск, работал на Тихвинском вагоностроительном заводе.