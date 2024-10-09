Средства ПВО за ночь уничтожили 47 БПЛА ВСУ над территорией России

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппарата. 24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.