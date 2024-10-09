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13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости Крым. 47 беспилотников уничтожены в течение ночи над пятью регионами России, 13 из них над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны пресекли бесплотную атаку на Юг страны- Ростовскую область и Кубань, а также на приграничные Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

«24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять уничтожены над Белгородской, по два дрона — в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотник был сбит в селе Шабельское. При падении обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла и повреждена газовая труба.

В Ростовской области в результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был оперативно потушен.

Накануне ночью над Черным морем и Белгородской областью силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Днем силы ПВО отбили воздушную атаку на Севастополь. Одна воздушная цель была уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Ночью в регионе снова объявлялась угроза баллистики.