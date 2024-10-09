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Над Краснодарским краем и Азовским морем 9 октября уничтожили БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

Источник: Billy Huynh/CC0

Над Краснодарским краем и Азовским морем 9 октября уничтожили БПЛА, сообщает Министерство обороны России.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

Также 24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять уничтожены над территорией Белгородской области, по два в Курской и Ростовской областях.

Ранее мы сообщали, что в Щербиновском районе обломки БПЛА упали на частный дом. Ночью 9 октября атаке киевского режима подверглось село Шабельское. В целях безопасности газ был перекрыт. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.