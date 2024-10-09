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В небе над Ростовской областью уничтожили 10 БПЛА

Силы ПВО в Ростовской области этой ночью сбили девять беспилотников на юго-западе региона и один — в районе Новошахтинска.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

По предварительным данным, пострадавших нет. Упавшие обломки вызвали ландшафтный пожар в Кагальницком районе, который оперативно потушили спасатели.