ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

До этого, 20 мая, российские эксперты разобрали плюсы Су-34, назвав его одним из ведущих самолетов ВКС РФ. Они отметили, что из-за стоящих рядом, а не друг за другом кресел экипаж машины способен лучше взаимодействовать. Кроме того, отмечалась броня самолета. Из-за ее толщины в 17 мм Су-34 прозвали «летающим танком». Также эксперты обратили внимание на умные управляемые бомбы, которые являются основным оружием самолета. Благодаря модификациям сброс этих бомб стал адаптированным и происходит быстро и плавно.