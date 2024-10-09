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Какие последствия атаки БПЛА на Щербиновский район Краснодарского края?

По данным Министерства обороны России, ночью 9 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один БПЛА в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотника упали на частный дом в селе Шабельское Щербиновского района. В доме выбило окно и повредилась газовая труба.

В целях безопасности в доме перекрыли газ. Возгорание удалось потушить оперативно прибывшим на место спасателям. Последствия падения БПЛА устранили экстренные службы. В результате происшествия никто не пострадал.

Вениамин Кондратьев поручил исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову оказать помощь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества.