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Режим опасности атаки БПЛА действовал в Воронежской области 44 минуты

Информации о сбитых беспилотниках не поступало.

Источник: РИА "Воронеж"

Режим опасности атаки БПЛА, объявленный в Воронежской области в среду, 9 октября, действовал 44 минуты. Это следует из сообщений в telegram-канале губернатора Александра Гусева. За указанное время информации о сбитых беспилотниках не поступало.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в 5:10. Глава региона попросил сохранять спокойствие и напомнил, что силы ПВО наготове. Отбой последовал в 5:54.

РИА «Воронеж» писало, что в ночь на понедельник, 7 октября, дежурные силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в одном из районов Воронежской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.