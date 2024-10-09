Органы занятости помогают участникам СВО открыть собственное дело

В Приангарье с начала года с помощью органов службы занятости трудоустроено более 70 участников СВО, вернувшихся из зоны операции в регион, в том числе один человек, имеющий инвалидность, — на квотируемое рабочее место. Адресное сопровождение вернувшихся военнослужащих в части трудоустройства включает помощь в подборе места работы, организацию обучения для формирования новых компетенций и квалификаций, в том числе в рамках президентского национального проекта «Демография».
Среди услуг адресного сопровождения популярностью пользуются консультации по организации собственного дела, составление бизнес-планов, тестирование готовности к предпринимательству и обучение основам бизнеса. "Обращаем внимание, что военнослужащие стали чаще интересоваться вопросами самозанятости и открытием собственного бизнеса. В регионе уже девять человек создали свое дело. Также министерством организовано адресное сопровождение членов семей участников специальной военной операции. При содействии органов занятости с начала года 130 человек трудоустроены, а 37 граждан оформили самозанятость.
Кроме того, шесть военнослужащих прошли переподготовку и повысили квалификацию, четыре участника обучаются в рамках национального проекта «Демография», — прокомментировал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков. Основными бизнес-направлениями среди тех военнослужащих, кто открыл собственный бизнес, стали услуги по ремонтным работам и строительству, автосервис, ведение личного подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба облправительства.
При создании собственного дела все участники программы поддержки получают от региона единовременную финансовую помощь на содействие самозанятости, доступную при регистрации в качестве предпринимателя. Средства из областного бюджета направляются на покрытие стартовых затрат, таких как аренда, оборудование и регистрация. Сумма выплаты составляет 96 тысяч рублей.
Житель Слюдянского района Артем Гроздов — один из тех, кто открыл собственное дело после обращения в территориальный филиал Кадрового центра Иркутской области за помощью в поиске подходящей работы. Карьерным консультантом в рамках индивидуальной работы с Артемом, который является участником специальной военной операции и инвалидом, был разработан индивидуальный план работы, а также предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации. В результате защиты бизнес-плана и выплаты единовременной финансовой помощи молодой человек открыл в Байкальске шиномонтажную мастерскую.
В министерстве труда и занятости региона напомнили, что в 2024 году в Приангарье введена новая мера поддержки в виде субсидий из областного бюджета на организацию рабочих мест для отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО и инвалидов. При их трудоустройстве работодателю возмещают затраты на оплату труда и страховые взносы в сумме до 40 тысяч рублей в месяц на срок до трех месяцев. С начала года уже заключено пять соглашений с работодателями, готовыми трудоустроить участников специальной военной операции.