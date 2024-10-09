Органы занятости помогают участникам СВО открыть собственное дело

В министерстве труда и занятости региона напомнили, что в 2024 году в Приангарье введена новая мера поддержки в виде субсидий из областного бюджета на организацию рабочих мест для отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО и инвалидов. При их трудоустройстве работодателю возмещают затраты на оплату труда и страховые взносы в сумме до 40 тысяч рублей в месяц на срок до трех месяцев. С начала года уже заключено пять соглашений с работодателями, готовыми трудоустроить участников специальной военной операции.