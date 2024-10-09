В Ростовской области увеличили сумму единовременной выплаты для контрактников до 1,3 млн рублей

Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«В Ростовской области для граждан России, а также иностранцев, которые заключат в период с 10 октября по 30 ноября т. г. контракт с Минобороны России о прохождении военной службы на срок 1 год и более в резервных формированиях, установлена единовременная региональная выплата в размере 1,3 млн рублей», — написал губернатор.
Напомним, с 1 августа текущего года была вдвое увеличена федеральная выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ о военной службе на 1 год и более. На сегодняшний день она составляет 400 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма единовременной выплаты для контрактников в Ростовской области составит 1,7 млн рублей.