В Ростовской области увеличили сумму единовременной выплаты для контрактников до 1,3 млн рублей

«В Ростовской области для граждан России, а также иностранцев, которые заключат в период с 10 октября по 30 ноября т. г. контракт с Минобороны России о прохождении военной службы на срок 1 год и более в резервных формированиях, установлена единовременная региональная выплата в размере 1,3 млн рублей», — написал губернатор.