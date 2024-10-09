В Екатеринбург на Серовском тракте построят мечеть в честь бойцов СВО

Построить мечеть планируется на средства представителей бизнеса, которые готовы помочь, пожертвования неравнодушных людей, также за помощью обратятся к главе республики Татарстан Рустаму Минниханову, поскольку в Свердловской области проживает много татар. Ориентировочные сроки реализации — 3−5 лет.
По словам главы духовного собрания России муфтия Альбира Крганова, на СВО могут находиться несколько десятков тысяч мусульман из Свердловской области. На церемонии заложения камня выступили и участники СВО, им вручили награды.
Напомним, разрешение на строительство соборной мечети на Серовском тракте администрация Екатеринбурга выдала в марте этого года, сейчас участок отдан под религиозное назначение. Вместимость мечети площадью 3,3 тыс. кв. м должна составить 550 человек, а высота — 47,3 м.