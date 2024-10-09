В Екатеринбург на Серовском тракте построят мечеть в честь бойцов СВО

В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство соборной мечети в честь героев специальной военной операции (СВО). На Серовском тракте появится мечеть с четырьмя башнями и медресе — учебное заведение для мусульман, где в том числе будут готовить будущих имамов.