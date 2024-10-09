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Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения об атаке беспилотниками Ейска

В Ейске не фиксировали атаку беспилотниками в ночь на 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения об атаке беспилотниками Ейска. Информацию распространяли зарубежные СМИ и анонимные telegram-каналы.

В сообщениях говорилось о том, что Ейск и Ейский район атаковали беспилотниками. Жители муниципалитета якобы рассказывали в одном из местных чатов о взрывах.

«По данным ЕДДС Ейска и Ейского района, никаких происшествий подобного рода не зафиксировано», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, в ночь на 9 октября обломки дрона упали в Щербиновском районе. В результате загорелся частный дом. В помещении выбило стекла и повредило газовую трубу. Во время ЧП никто не пострадал.

«Принимаются меры по восстановлению причиненного ущерба. Еще раз напоминаем: важно доверять только официальным источникам информации», — добавили в региональном оперштабе.