Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения об атаке беспилотниками Ейска. Информацию распространяли зарубежные СМИ и анонимные telegram-каналы.
В сообщениях говорилось о том, что Ейск и Ейский район атаковали беспилотниками. Жители муниципалитета якобы рассказывали в одном из местных чатов о взрывах.
«По данным ЕДДС Ейска и Ейского района, никаких происшествий подобного рода не зафиксировано», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, в ночь на 9 октября обломки дрона упали в Щербиновском районе. В результате загорелся частный дом. В помещении выбило стекла и повредило газовую трубу. Во время ЧП никто не пострадал.
«Принимаются меры по восстановлению причиненного ущерба. Еще раз напоминаем: важно доверять только официальным источникам информации», — добавили в региональном оперштабе.