Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО защитником Дмитрием Кульчевым

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции военнослужащим Дмитрием Кульчевым. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Жирновского района, бойца проводят в последний путь в селе Медведица, где он родился и вырос. 44-летний мужчина сам отправился на защиту Родины. Подписал контракт, уехал в зону СВО. Он был очень смелым и добрым человеком.