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Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО защитником Дмитрием Кульчевым

В Волгоградской области проводят в последний путь участника спецоперации.

В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции военнослужащим Дмитрием Кульчевым. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Жирновского района, бойца проводят в последний путь в селе Медведица, где он родился и вырос. 44-летний мужчина сам отправился на защиту Родины. Подписал контракт, уехал в зону СВО. Он был очень смелым и добрым человеком.

«Имя нашего героя, рядового мотострелкового отделения мотострелкового взвода навсегда будет вписано в историю Жирновского района», — говорится в официальном сообщении администрации.

Траурная церемония начнется в 11.00 часов 10 октября в селе Медведица.