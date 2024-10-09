Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

Еще более серьезно то, что С-70 был разработан вместе с Су-57, образцовым российским боевым самолетом следующего поколения, и, вероятно, использует те же материалы и стелс-подходы. Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57.