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ВС России нанесли поражение украинским объектам энергетики

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК «С-200» и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 33130 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15858 орудий полевой артиллерии и минометов, 27074 единицы специальной военной автомобильной техники.