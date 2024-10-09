ВС России нанесли поражение украинским объектам энергетики

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», — говорится в сообщении.