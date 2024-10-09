Депутат взял на контроль ситуацию с избиением ветерана СВО екатеринбуржцами

Напомним, Евгений С. стал участником уличной потасовки, когда пошел заступиться за товарища. Его приятель конфликтовал с новым сожителем бывшей жены. Затем, во дворе произошли разборки между другом Евгения и молодежью. Со слов Евгения, толпа пыталась закидать его и друга камнями, а также нападавшие распылили в них газ.