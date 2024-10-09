Депутат взял на контроль ситуацию с избиением ветерана СВО екатеринбуржцами

Депутату Госдумы Андрею Альшевских направил жалобу 45-летний ветеран СВО из Екатеринбурга. Пострадавший Евгений С. обратился за помощью, чтобы наказать виновников массовой драки на Волгоградской, которая произошла в мае 2024 года.
Напомним, Евгений С. стал участником уличной потасовки, когда пошел заступиться за товарища. Его приятель конфликтовал с новым сожителем бывшей жены. Затем, во дворе произошли разборки между другом Евгения и молодежью. Со слов Евгения, толпа пыталась закидать его и друга камнями, а также нападавшие распылили в них газ.
Депутат Андрей Альшевских попросил Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области провести проверку.
— Следователь, как следует из жалобы, откровенно занял сторону нападавших. А самого Евгения через соцсети терроризируют неизвестные — настаивают, чтобы перестал добиваться справедливости. Ему прямолинейно пишут: «Никто дальше разбираться не хочет», — сообщает Андрей Альшевских в своем telegram-канале.
Сам пострадавший Евгений рассказал «КП-Екатеринбург», что его товарищ спустя три месяца после инцидента скончался.
— Нет прямых доказательств, что это произошло именно после драки. Впереди экспертизы, которые будут проводить за наш счет. Товарищ ранее не испытывал проблем со здоровьем, — рассказал Евгений.
По словам Евгения, ему обещали оказать помощь и детально разобраться в случившемся.