Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области освободили десантники, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск “Север” освободили населенный пункт Покровский, расположенный в Суджанском районе Курской области. По ходу продвижения российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечают в министерстве, при доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника. Штурмовые действия начались сразу после артподготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и овладели им.

«Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали», — рассказал командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, слова которого приводит Минобороны.

По словам командира, в освобождении Покровского были задействованы штурмовые группы на БМП-2.