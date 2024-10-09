Минобороны рассказало об освобождении Покровского в Курской области

«Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск “Север” освободили населенный пункт Покровский, расположенный в Суджанском районе Курской области. По ходу продвижения российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.
Как отмечают в министерстве, при доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства противника. Штурмовые действия начались сразу после артподготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и овладели им.
«Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали», — рассказал командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, слова которого приводит Минобороны.
По словам командира, в освобождении Покровского были задействованы штурмовые группы на БМП-2.