В Каменске-Уральском простятся с 43-летним дизайнером, погибшим на спецоперации

Свердловчанин родился и вырос в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 15 и получил высшее образование в Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Трудился на предприятиях и дизайнером. Также мужчина увлекался живописью и пауэрлифтингом.