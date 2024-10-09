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В Каменске-Уральском простятся с 43-летним дизайнером, погибшим на спецоперации

На СВО погиб бывший дизайнер и пауэрлифтер с Урала.

Источник: мэрия Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском просятся с 43-летним бойцом, погибшим на спецоперации. Олег Воробьев работал ландшафтным дизайнером. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Свердловчанин родился и вырос в Каменске-Уральском. Он окончил школу № 15 и получил высшее образование в Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Трудился на предприятиях и дизайнером. Также мужчина увлекался живописью и пауэрлифтингом.

С первых дней спецоперации Олег Воробьев занимался сбором гуманитарной помощи на Донбасс. Летом 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО. Боец служил наводчиком в мотострелковом батальоне. Из-за осколочного ранения он скончался.

— Гвардии рядовой Воробьев завещал часть выплаченной Министерством обороны РФ компенсации направить на нужды СВО. За храбрость, воинскую доблесть и героизм награжден орденом Мужества, посмертно, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.

Прощание со свердловчанином состоится 10 октября на Аллее славы. Мужчину похоронят на Ивановском кладбище.