Погиб в Курской области: в Севастополе простились с офицером

Губернатор добавил, что крымчанин с первого дня участвовал в специальной военной операции. Боец был командиром взвода мотострелкового батальона. Губернатор назвал уроженца Керчи подготовленным профессионалом, а также справедливым, но требовательным руководителем подразделения. Бойца не раз награждали. Кроме того, за умелое руководство подчиненными ему присвоили офицерское звание.