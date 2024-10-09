Погиб в Курской области: в Севастополе простились с офицером

В среду, 9 октября, в Севастополе простились с гвардии младшим лейтенантом Сергеем Фросиненко, погибшим в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фросиненко родился и вырос в Керчи. Он всегда мечтал о военной службе. Крымчанин закончил школу и заключил контракт. Фросиненко попал в подразделение морской пехоты. Житель Керчи служил в республиках Северного Кавказа.
«С 2014 года Сергей Андреевич проходил службу в нашей прославленной 810-й бригаде морской пехоты», — отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что крымчанин с первого дня участвовал в специальной военной операции. Боец был командиром взвода мотострелкового батальона. Губернатор назвал уроженца Керчи подготовленным профессионалом, а также справедливым, но требовательным руководителем подразделения. Бойца не раз награждали. Кроме того, за умелое руководство подчиненными ему присвоили офицерское звание.
«Сергей Андреевич Фросиненко геройски погиб в бою, освобождая территорию Курской области от укронацистских захватчиков. Будем помнить нашего героя!», — заключил Развожаев.