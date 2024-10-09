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ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, говорится в заявлении Министерства обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчетом ОТРК “Искандер-М” нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. В результате уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что еще одна установка ЗРК Patriot получила повреждения после атаки.

В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.