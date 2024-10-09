Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 9 октября 2024 года

Освобождение двух населенных пунктов в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, освободив Новую Сорочину и Покровский в Курской области, а также нанесли поражение украинским силам в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехова. За сутки российские военные отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехова. За сутки потери ВСУ составили около 100 военнослужащих.
Подробности освобождения Покровского
Населенный пункт Покровский в Суджанском районе Курской области был освобожден десантниками, как сообщает Минобороны РФ.
Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки «Север» освободили населенный пункт, взяв штурмом опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штурмовые действия начались сразу после артподготовки.
По словам командира роты, противник был напуган и покинул позиции, оставив даже документы. В операции участвовали штурмовые группы на БМП-2.
Трудоустройство эвакуированных жителей и ущерб аграриям Курской области
Почти 1000 эвакуированных жителей Курской области обратились в центры занятости, из них более 600 трудоустроились. Самыми востребованными специалистами стали: монтажники, повара, учителя, водители и слесари. По словам главы ведомства Михаила Иванкова и сайту Роструда сообщается, что центры занятости консультируют по трудовым правам в более чем 200 пунктах временного размещения в 29 регионах.
Минсельхоз намерен запросить у Минфина компенсацию убытков агропромышленного комплекса региона, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ущерб оценивается в более чем 3 млрд руб.