Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 9 октября 2024 года

Почти 1000 эвакуированных жителей Курской области обратились в центры занятости, из них более 600 трудоустроились. Самыми востребованными специалистами стали: монтажники, повара, учителя, водители и слесари. По словам главы ведомства Михаила Иванкова и сайту Роструда сообщается, что центры занятости консультируют по трудовым правам в более чем 200 пунктах временного размещения в 29 регионах.