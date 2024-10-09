Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 20 вооруженных атак, выпущено порядка 60 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о четырех пострадавших мирных жителях в результате обстрелов ВСУ. По данным Пушилина, вследствие обстрелов Донецка и поселков Александровка и Владимировка ранения получили три мирные жительницы, им оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения и три автомобиля, заключил он.