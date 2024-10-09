Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о четырех пострадавших мирных жителях в результате обстрелов ВСУ. По данным Пушилина, вследствие обстрелов Донецка и поселков Александровка и Владимировка ранения получили три мирные жительницы, им оказана необходимая медицинская помощь.