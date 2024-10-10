Бронемашина ВСУ попала под удар при попытке эвакуировать турецкий Kirpi

Российский боец с позывным Бурый сорвал эвакуацию подбитого турецкого бронетранспортера Kirpi украинскими военными. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Бойцы ВСУ попытались вывезти подбитый бронетранспортер из зоны боевых действий с помощью бронемашины, однако Бурый атаковал противника с помощью БПЛА.
По данным канала, в результате произошедшего бронемашина ВСУ была уничтожена.
Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по возводимой украинскими военными новой линии обороны возле города Орехов в Запорожской области. Удары были нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции.