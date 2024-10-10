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Бронемашина ВСУ попала под удар при попытке эвакуировать турецкий Kirpi

Эвакуацию бронетранспортера сорвал российский боец с помощью дрона.

Российский боец с позывным Бурый сорвал эвакуацию подбитого турецкого бронетранспортера Kirpi украинскими военными. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Бойцы ВСУ попытались вывезти подбитый бронетранспортер из зоны боевых действий с помощью бронемашины, однако Бурый атаковал противника с помощью БПЛА.

По данным канала, в результате произошедшего бронемашина ВСУ была уничтожена.

Ранее сообщалось, что российская авиация ударила по возводимой украинскими военными новой линии обороны возле города Орехов в Запорожской области. Удары были нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции.