Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины

Украинские источники продолжают сообщать о взрывах на территории страны. Подробности сообщило издание «Общественное» со ссылкой на очевидцев и собственных информаторов.
Так, мощный взрыв прогремел на территории Харькова на востоке Украины. В Харьковской области при этом действует режим воздушной тревоги, информирует официальный ресурс для оповещения населения.
Аналогичная ситуация наблюдается в Николаеве. О взрывах в Сумах в ночь на 10 октября также сообщали несколько СМИ.
Ранее стало известно о громких звуках в Павлограде. Населенный пункт находится в Днепропетровской области.