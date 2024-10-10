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Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины

В Харьковской области действует режим воздушной тревоги.

Украинские источники продолжают сообщать о взрывах на территории страны. Подробности сообщило издание «Общественное» со ссылкой на очевидцев и собственных информаторов.

Так, мощный взрыв прогремел на территории Харькова на востоке Украины. В Харьковской области при этом действует режим воздушной тревоги, информирует официальный ресурс для оповещения населения.

Аналогичная ситуация наблюдается в Николаеве. О взрывах в Сумах в ночь на 10 октября также сообщали несколько СМИ.

Ранее стало известно о громких звуках в Павлограде. Населенный пункт находится в Днепропетровской области.