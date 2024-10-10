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Алаудинов: ВС РФ продвигаются более чем на 10 участках в Курской области

Генерал-майор заявил, что последние дни стали очень удачными для российских войск.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что последние несколько дней стали очень удачными для российских войск в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, сейчас ВС РФ активно продвигаются вперед более чем на 10 участках, вытесняя противника из региона.

«Последние дни очень хорошо развивается успех», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Север» освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Хутор Покровский находится в Суджанском районе, в 6,5 км от границы с Украиной.