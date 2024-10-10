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Алаудинов: российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Курском

Всего удалось ликвидировать около 40 украинских бойцов.

Российские военные заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, удачно ситуация складывается на суджанском направлении. На этой территории российские силы нанесли серьезный урон украинской армии.

«Отличился полк “Ахмат-Чечня” который взял очень большой опорный пункт. Ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ Украины и взяли этот опорник», — рассказал Алаудинов.

Он также отметил бойцов из отряда Горца, которые также заняли мощно укрепленный опорный пункт. Военные уничтожили ресурсы, необходимые украинским солдатам.

Также Алаудинов отметил, что последние несколько дней в принципе стали очень удачными для российских войск в Курской области. ВС РФ активно продвигаются вперед более чем на 10 участках, вытесняя противника из региона.