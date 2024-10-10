Криминалист Игнатов: переодетые диверсанты ВСУ могут убить из-за вопросов

Местным жителям в Курской области при подозрении, что перед ними стоят переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские солдаты, лучше не вступать в диалог с военными. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
«Если местные жители начнут задавать какие-то неудобные вопросы, а они (переодетые украинские военные. — прим. ред.) поймут, что “поплыли”, что не могут на них ответить, они просто их могут убить как ненужных свидетелей. Так что вступать в какой-то диалог не нужно», — рекомендовал эксперт.
По словам Игнатова, если возникли любые подозрения, то лучше связаться с военной комендатурой и рассказать, кого встретили, где, а также в каком направлении они ушли.
«Наши уже знают, какие меры применять надо в таких сутациях», — заключил он.
Ранее Игнатов рассказывал aif, что украинские диверсанты могут переодеваться в форму Вооруженных сил РФ, чтобы проникнуть в российский тыл.
До этого председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов заявлял, что в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область он встретил несколько украинских солдат, которые были переодеты в форму российских войск.