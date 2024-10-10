Криминалист Игнатов: переодетые диверсанты ВСУ могут убить из-за вопросов

«Если местные жители начнут задавать какие-то неудобные вопросы, а они (переодетые украинские военные. — прим. ред.) поймут, что “поплыли”, что не могут на них ответить, они просто их могут убить как ненужных свидетелей. Так что вступать в какой-то диалог не нужно», — рекомендовал эксперт.