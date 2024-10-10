Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

«Подразделения Минобороны России освободили еще два населенных пункта Курской области… Полк “Ахмат-Чечня” взял крупный опорный пункт… Ребята уничтожили около 40 бойцов ВСУ и взяли этот опорный пункт, поработали очень достойно», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов также сообщил, что «очень хорошо поработали ребята из отряда “Горца”. Они взяли опорный пункт и уничтожили украинские подкрепления. По словам командира спецназа “Ахмат”, в бою погиб один штурмовик.
«Отряд “Аида” уничтожил один Stryker с очень мощным РЭБом и сжег опорный пункт. Командир отряда очень тяжело ранен, все руководство штаба этого подразделения было выведено из строя», — добавил Алаудинов.
Ранее в среду Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Новая Сорочина и Покровский. Кроме того, бойцы группировки «Севера» поразили формирования десяти бригад ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.