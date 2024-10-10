Лебедев: российские силы ударили по личному составу ВСУ в Кременчуге

Российские силы в ночь на 10 октября атаковали территории Кривого Рога и Кременчуга на Украине. Подробности озвучил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, на окраине Кривого Рога, в стороне «военгородка» раздавались взрывы. Что касается Кременчуга, то удар пришелся по личному составу Вооруженных сил Украины.
«Вероятно, по тому, который на днях с Черниговской области вышел», — уточнил Лебедев.
Ранее подпольщик заявил, что территория порта в Ильичевске, находящемся в Одесской области, подверглась атакам. Один из прилетов был сдвоенным, что может означать попадание в емкость с ГСМ.