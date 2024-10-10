Российские FPV-дроны уничтожили два автомобиля ВСУ

Два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозившие боевиков, попали в засаду, устроенную российскими операторами FPV-дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа Z».
По данным канала, две машины ехали на подмогу военным, которые находятся на передовых позициях, однако попали в засаду.
В результате атаки БПЛА оба автомобиля и личный состав были уничтожены.
Ранее сообщалось, что российские силы атаковали территории Кривого Рога и Кременчуга на Украине. Удар пришелся по личному составу Вооруженных сил Украины.