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Российские FPV-дроны уничтожили два автомобиля ВСУ

Украинские военные попали в засаду ВС РФ.

Два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозившие боевиков, попали в засаду, устроенную российскими операторами FPV-дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа Z».

По данным канала, две машины ехали на подмогу военным, которые находятся на передовых позициях, однако попали в засаду.

В результате атаки БПЛА оба автомобиля и личный состав были уничтожены.

Ранее сообщалось, что российские силы атаковали территории Кривого Рога и Кременчуга на Украине. Удар пришелся по личному составу Вооруженных сил Украины.