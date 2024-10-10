Восьмой автопоезд для бойцов на СВО отправился из Красноярска

В этот раз Народному фронту для отправки были переданы УАЗики или «Буханки», УАЗ «Патриот», микроавтобус, ВАЗы 2107 и даже Москвич 412 в идеальном состоянии.
Все автомобили готовы к эксплуатации. Для трех машин мы приобрели аккумуляторы, рассказали в Народном фронте.
"Наши ребята уже знают, что техника выехала из Красноярска, и ждут ее для выполнения боевых задач. Важно понимать, что на передовой машины, зачастую, являются расходным материалом.
С момента начала акции отправлено более 100 различных автомобилей для поддержки наших защитников.
Мы благодарим жителей и предприятия края, федеральные учреждения, которые передают машины для красноярских подразделений", — рассказал представитель Народного фронта Евгений Рец.