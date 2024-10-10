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Восьмой автопоезд для бойцов на СВО отправился из Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Автопоезд доставит бойцам 14 автомобилей. Каждый из них направляется по конкретным заявкам.

Источник: ОНФ Красноярского края

В этот раз Народному фронту для отправки были переданы УАЗики или «Буханки», УАЗ «Патриот», микроавтобус, ВАЗы 2107 и даже Москвич 412 в идеальном состоянии.

Все автомобили готовы к эксплуатации. Для трех машин мы приобрели аккумуляторы, рассказали в Народном фронте.

"Наши ребята уже знают, что техника выехала из Красноярска, и ждут ее для выполнения боевых задач. Важно понимать, что на передовой машины, зачастую, являются расходным материалом.

С момента начала акции отправлено более 100 различных автомобилей для поддержки наших защитников.

Мы благодарим жителей и предприятия края, федеральные учреждения, которые передают машины для красноярских подразделений", — рассказал представитель Народного фронта Евгений Рец.