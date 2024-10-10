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Посольство: США не станут вести переговоры с Москвой без участия Киева

В американском посольстве отметили, что считают необходимым сохранить дипломатическое взаимодействие между США и РФ.

Источник: Wesley Tingey/CC0

В посольстве США в РФ заявили о том, что Вашингтон не станет вести переговоры по вопросу конфликта на Украине с Москвой без участия Киева. Об этом сообщают «Известия».

«Мы ясно дали понять, что без Украины не будет никаких переговоров об Украине», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что считают необходимым сохранить дипломатическое взаимодействие между США и Россией, однако невозможно «вести дела как обычно» в условиях конфликта.

Ранее появилась информация о том, что Запад может чаще высказываться о вступлении Киева в переговоры с Москвой в ближайшие несколько недель. Дипломаты опасаются, что позиция западных властей по поддержке Киева может скоро измениться по обе стороны Атлантики.