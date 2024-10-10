Ждем, любим и поддерживаем: открытки и сладости отправили из Приморья бойцам СВО

К 83-й годовщине со дня образования бойцам 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии отправили подарки от представителей культурных учреждений Приморья. Бойцы СВО получат более полутоны лекарств, сладостей и других полезных и приятных вещей.
По словам зампредседателя правительства Приморского края — министра культуры и архивного дела Елены Бронниковой, в посылку вложили футболки с надписью «Наш герой», самонагревающиеся стельки и пластыри, кофе, приморский шоколад:
«Совместно с краевым агентством по делам молодежи распечатали сборники пьес нашего проекта “Молодые драматурги Приморья”, чтобы бойцы прочитали, и может кто-то из них сам решит написать пьесу».
В посылку также вложили лекарства, витамины, кровоостанавливающие жгуты, а студенты краевого художественного колледжа нарисовали открытки для бойцов:
«Они все для нас герои, и мы их ждем, любим, поддерживаем. Желаем нашим ребятам выполнить все боевые задачи. Берегите себя и возвращайтесь с победой».