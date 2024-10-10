Выпускница школы из Новосибирска стала штурмовиком на СВО

Отважная сибирячка служит в штурмовой роте с позывным «Танк».
Дарья выпустилась из Ново-Шиловской школы № 82. По словам преподавателей, девушка отлично училась и состояла в юнармейском отряде «Армата».
«Даша добрая, отзывчивая девочка, была нашим активным помощником, участвовала во всех школьных мероприятиях, занималась конным спортом», — рассказывает учитель географии Наталья Жукова.
Несколько лет назад школьница решила связать свое будущее с военным делом и активно тренировалась. Даша прошла годовое обучение в военно-спортивном центре «Альфа», а сразу после выпускного устроилась в Шиловский гарнизон.
1 сентября этого года юная сибирячка заключила контракт и отправилась на СВО.
"Гордимся нашей землячкой! Ждем ее домой живой и невредимой! — сообщает администрация Новосибирского района.