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Выпускница школы из Новосибирска стала штурмовиком на СВО

Восемнадцатилетняя жительница села Новошилово из Новосибирской области отправилась в зону спецоперации после окончания школы.

Источник: РИА "Новости"

Отважная сибирячка служит в штурмовой роте с позывным «Танк».

Дарья выпустилась из Ново-Шиловской школы № 82. По словам преподавателей, девушка отлично училась и состояла в юнармейском отряде «Армата».

«Даша добрая, отзывчивая девочка, была нашим активным помощником, участвовала во всех школьных мероприятиях, занималась конным спортом», — рассказывает учитель географии Наталья Жукова.

Несколько лет назад школьница решила связать свое будущее с военным делом и активно тренировалась. Даша прошла годовое обучение в военно-спортивном центре «Альфа», а сразу после выпускного устроилась в Шиловский гарнизон.

1 сентября этого года юная сибирячка заключила контракт и отправилась на СВО.

"Гордимся нашей землячкой! Ждем ее домой живой и невредимой! — сообщает администрация Новосибирского района.