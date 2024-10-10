Стивен Сигал показал пленных членов «Азова» в колонии в Еленовке

О том, что Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе, в августе 2022 года сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Незадолго до того, как глава региона объявил об этом, по его собственным словам, Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке, и пообщался с украинскими военнопленными.