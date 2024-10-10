«Вы — наша гордость»: боец из Лениногорска рассказал о службе на СВО

В зоне СВО Шугур находился с момента частичной мобилизации. В 2022 году Артур не стал ожидать повестки, а добровольно пришел в военкомат и заключил контракт с Министерством обороны. Супруга Ирина узнала о его решении непосредственно перед отправкой. При этом его отец, Джадид Шарипович, сказал: «Если бы был моложе, тоже принял бы такое решение».