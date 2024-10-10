Ночью 10 октября над Воронежской областью был сбит беспилотник

За прошедшую ночь силами ПВО были уничтожены и перехвачены 92 украинских беспилотника самолетного типа. 47 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 12 — над Курской областью, девять — над Ростовской областью, четыре — над Брянской областью, два — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым, 15 — над акваторией Азовского моря.