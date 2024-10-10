Ночью 10 октября над Воронежской областью был сбит беспилотник

В ночь на 10 октября дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
За прошедшую ночь силами ПВО были уничтожены и перехвачены 92 украинских беспилотника самолетного типа. 47 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 12 — над Курской областью, девять — над Ростовской областью, четыре — над Брянской областью, два — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым, 15 — над акваторией Азовского моря.