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Ночью 10 октября над Воронежской областью был сбит беспилотник

Пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

В ночь на 10 октября дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

За прошедшую ночь силами ПВО были уничтожены и перехвачены 92 украинских беспилотника самолетного типа. 47 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 12 — над Курской областью, девять — над Ростовской областью, четыре — над Брянской областью, два — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым, 15 — над акваторией Азовского моря.