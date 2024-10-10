Губернатор Кубани рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион

По словам главы Кубани, объекты инфраструктуры не пострадали. Двум домам в регионе нанесен незначительный ущерб. В хуторе Бойкопонура Калининского района в результате атаки вылетели стекла в двух домах. В станице Пластуновской Динского района повреждена хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Пострадавших в результате атаки нет.
«Люди не пострадали. На местах работают специальные и экстренные службы. Главы районов помогут жителям в восстановлении имущества», — отметил Вениамин Кондратьев.
За ночь над территорией Краснодарского края уничтожили и перехватили 47 беспилотников. Также был атакован пригород Майкопа, там сейчас эвакуируют людей.