Губернатор Кубани рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на регион

По словам главы Кубани, объекты инфраструктуры не пострадали. Двум домам в регионе нанесен незначительный ущерб. В хуторе Бойкопонура Калининского района в результате атаки вылетели стекла в двух домах. В станице Пластуновской Динского района повреждена хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов. Пострадавших в результате атаки нет.