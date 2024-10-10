Артем Жога и Алексей Текслер посетили фонд «Защитники Отечества» в Челябинске

Полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер посетили филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске, где обсудили поддержку бойцов и их семей. Филиал открылся в октябре прошлого года и предлагает множество услуг, включая реабилитацию участников спецоперации. Здание оборудовано зонами отдыха, кабинетом медицинского психолога и тренажерным залом.
— Спасибо за условия, которые вы создали. Для вас это служба нашим парням, 24 на 7, — поблагодарил сотрудников фонда Артем Жога.
— Приняли принципиальные решения строить новый медицинский центр по реабилитации, — заявил Алексей Текслер. — Будем заниматься адаптивными видами спорта. Будем это обсуждать на совете по спорту при Президенте.
Кроме того, Артем Жога и Алексей Текслер посетили «ЧТЗ-УРАЛТРАК», где ознакомились с производством дизельных двигателей для бронетанковой техники. Полпред отметил важность выполнения гособоронзаказа и подчеркнул значимость модернизации производств.
В завершение визита губернатор презентовал полпреду фрагмент Челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала.