Артем Жога и Алексей Текслер посетили фонд «Защитники Отечества» в Челябинске

Полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер посетили филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске, где обсудили поддержку бойцов и их семей. Филиал открылся в октябре прошлого года и предлагает множество услуг, включая реабилитацию участников спецоперации. Здание оборудовано зонами отдыха, кабинетом медицинского психолога и тренажерным залом.