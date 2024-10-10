20-летний студент из Иркутска погиб в зоне СВО

Житель Иркутска героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальском государственном университете.
Александр Лемещенко родился в 2004 году. После школы поступил в БГУ на бюджет по специальности управление персоналом. Был неизменным лидером в учебе.
— С первого курса активно влился в научно-исследовательскую жизнь кафедры и университета, принимал участие в научно-практических конференциях как родного университета, так и ВУЗов города. Им было опубликовано девять научных работ, — рассказали в БГУ.
Александр отправился «за ленточку» добровольцем. Погиб во время выполнения боевого задания в октябре 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец двоих детей из Иркутской области героически погиб в зоне СВО во время выполнения боевого задания.