Воздушная тревога объявлена в Севастополе

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности», — говорится в сообщении губернатора.
Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.
До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.
При объявлении сигнала «Баллистика» необходимо укрыться в течение 1−2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.