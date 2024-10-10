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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Воздушная тревога из-за угрозы баллистики объявлена в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности», — говорится в сообщении губернатора.

Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.

До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.

При объявлении сигнала «Баллистика» необходимо укрыться в течение 1−2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.

23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.