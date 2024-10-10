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Алаудинов сообщил о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ

Российские бойцы взяли много пленных из числа элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре в ДНР, сообщил замначальника Главного военно-политического управления российской армии, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа “Ахмат” во главе с [военнослужащим] Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы. Уничтожено очень много противника, много пленных из элитных подразделений», — уточнил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», российские подразделения уже находятся в Часовом Яре.

Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее Бахмута (Артемовска), который Россия контролирует с мая 2023 года. The New York Times назвала его «ключом к Донбассу», отмечая, что его взятие позволит России развить наступление на основную группу городов в ДНР, которые контролирует Киев.