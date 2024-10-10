Люди эпохи. Посвящённую героям СВО фотовыставку открыли в Ленобласти

«Эта выставка посвящена нашим ребятам, бойцам, а также мирным гражданам, кто сегодня живёт, борется на новых территориях. “Усадьба Ваулина” совместно с “Амвросиевcким центром реабилитации” взяли на себя важную миссию — подготовить эту выставку. Вопрос даже не в том, что они смогли собрать информацию про всех этих людей, а то, что они реально делают большое доброе дело, помогая, поддерживая, спасая, реабилитируя, помогая мирным жителям, там, на территории, где пока ещё идут боевые действия. Очень правильное название выставки — “Передвижная” — мы её провезём по всем районам Ленинградской области, потому что фотографии эти реальные, люди эти реальные, и все они — наши герои», — сказал губернатор Александр Дрозденко.