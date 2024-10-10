Люди эпохи. Посвящённую героям СВО фотовыставку открыли в Ленобласти

Экспозицию создали в Центре развития культуры, туризма, творческих инициатив и волонтёрства «Усадьба Ваулина» совместно с «Амвросиевcким центром реабилитации» из ДНР. С июля этого года выставка работала на Донбассе, а 30 сентября, в День воссоединения республик и новых регионов с Россией, экспозицию представили в Северной столице.
Личное породнилось с общим.
В основе экспозиции — работы военного фотокорреспондента Евгения Келя и донбасских фотографов Анны Школы, Сергея Жердева. Они представили живые иллюстрации жизни на передовой и тех людей, которые сейчас проходят реабилитацию. В формате выставки слилось воедино обсуждение личных историй военнослужащих из зоны специальной военной операции, тех, кто их любит и ждёт, с судьбой нашей страны.
«Эта выставка посвящена нашим ребятам, бойцам, а также мирным гражданам, кто сегодня живёт, борется на новых территориях. “Усадьба Ваулина” совместно с “Амвросиевcким центром реабилитации” взяли на себя важную миссию — подготовить эту выставку. Вопрос даже не в том, что они смогли собрать информацию про всех этих людей, а то, что они реально делают большое доброе дело, помогая, поддерживая, спасая, реабилитируя, помогая мирным жителям, там, на территории, где пока ещё идут боевые действия. Очень правильное название выставки — “Передвижная” — мы её провезём по всем районам Ленинградской области, потому что фотографии эти реальные, люди эти реальные, и все они — наши герои», — сказал губернатор Александр Дрозденко.
Он добавил также, что фотовыставка «Время выбрало нас» обретёт уличный формат и посетит все районы Ленобласти.
В каждом снимке — правда и сила.
Идейный вдохновитель проекта Елена Кузнецова, руководитель АНО «Усадьба Ваулина», организовала производство и доставку в зону ведения СВО защитных костюмов, пончо и одеял с функцией защиты от тепловизора. Производство поддержал Фонд президентских грантов. В одной из поездок родилась идея собрать все истории героев в единую выставку.
"Главное, что впечатляет в экспозиции, — это правдивость и сила эмоций, запечатлённых на каждом снимке, — говорит Елена Кузнецова. — Работы Евгения Келя и Анны Школы переносят зрителя в моменты жизни бойцов, показывая их героизм, уязвимость, а также силу духа. Это не просто фотографии, а настоящие истории, которые невозможно забыть. Каждый кадр пропитан жизнью, эмоциями и реальностью, в которой находятся наши защитники.
Эта выставка важна для каждого. Она поможет тем, кто хочет глубже понять, через что проходят люди, стоящие на защите нашей Родины. Особенно важно, чтобы её увидели молодёжь, семьи бойцов и всех тех, кто поддерживает реабилитацию бойцов. Это возможность ощутить сопричастность и гордость за тех, кто, рискуя своей жизнью, стоит на страже нашего будущего".
Поэтому так важно, чтобы выставка побывала в каждом районе Ленобласти. О передвижении выставки организаторы будут сообщать в своей официальной группе в «ВКонтакте». В ближайшие дни выставку планируют показать в Гатчине на форуме Общественной палаты региона.