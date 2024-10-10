ВС России поразили две пусковые установки Patriot

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК Patriot производства США», — уточнили в ведомстве.
Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.
Кроме того, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотников самолетного типа, в том числе 96 вне зоны спецоперации.
В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.