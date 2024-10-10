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Руководитель колледжа в Перми награжден медалью за участие в СВО

Анатолий Шартогашев заведует структурным подразделением Пермского колледжа транспорта и сервиса.

Источник: пресс-служба краевого правительства

Жителя Перми Анатолия Шартогашева наградили медалью за проявленное мужество в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

«Анатолий Анатольевич два года назад ушел добровольцем в зону спецоперации. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении гражданского долга пермяк награжден медалью “За храбрость” II степени», — отмечают в пресс-службе главы региона.

В ходе выполнения боевой задачи, пермяк был ранен. Он вернулся с фронта и прошел реабилитацию. Сейчас он продолжает преподавать и воспитывать патриотический дух в молодом поколении Перми. Боец проводит Уроки Мужества и помогает ребятам познакомиться с героическими страницами истории нашей страны.

В сентябре этого года Анатолий Шартогашев был назначен руководителем структурного подразделения Пермского колледжа транспорта и сервиса.