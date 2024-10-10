Руководитель колледжа в Перми награжден медалью за участие в СВО

В ходе выполнения боевой задачи, пермяк был ранен. Он вернулся с фронта и прошел реабилитацию. Сейчас он продолжает преподавать и воспитывать патриотический дух в молодом поколении Перми. Боец проводит Уроки Мужества и помогает ребятам познакомиться с героическими страницами истории нашей страны.