С участником СВО Вадимом Новоторновым простились на Бору

Власти выразили соболезнования семье и близким военнослужащего.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.
Младший сержант Вадим Новоторнов из города Бор Нижегородской области погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. С ним простились 10 октября, сообщили в администрации округа.
Власти выразили соболезнования семье и близким военнослужащего.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.