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С участником СВО Вадимом Новоторновым простились на Бору

Младший сержант Вадим Новоторнов из города Бор Нижегородской области погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. С ним простились 10 октября, сообщили в администрации округа.

Власти выразили соболезнования семье и близким военнослужащего.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.