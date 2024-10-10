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Под Волгоградом родным 4 погибших на СВО военных передали ордена Мужества

Сегодня, 10 октября, в Калачевском районе Волгоградской области состоялась торжественная церемония передачи государственных наград членам семей погибших военнослужащих, награжденных посмертно орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Как сообщили V102.RU в администрации района, в актовый зал «Лидер» пришли родные и близкие героев, отдавших свои жизни за родину.

В списке награжденных посмертно:

Денис Валерьевич Литвин — рядовой, стрелок-помощник гранатомётчика.

Сергей Анатольевич Литвинов — рядовой, стрелок 1 штурмового отделения 3 штурмового взвода автомобильной штурмовой роты.

Никита Романович Романов — рядовой, старший разведчик разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты.

Иван Андреевич Шайденко — младший сержант, старший стрелок мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.