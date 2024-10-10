Под Волгоградом родным 4 погибших на СВО военных передали ордена Мужества

Как сообщили V102.RU в администрации района, в актовый зал «Лидер» пришли родные и близкие героев, отдавших свои жизни за родину.
В списке награжденных посмертно:
Денис Валерьевич Литвин — рядовой, стрелок-помощник гранатомётчика.
Сергей Анатольевич Литвинов — рядовой, стрелок 1 штурмового отделения 3 штурмового взвода автомобильной штурмовой роты.
Никита Романович Романов — рядовой, старший разведчик разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты.
Иван Андреевич Шайденко — младший сержант, старший стрелок мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.