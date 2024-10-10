В зоне СВО провели испытания новых дронов-камикадзе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Новые дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа разработаны для бойцов в зоне СВО, изобретатели из Новосибирска и представители «Кулибин-клуба» Народного фронта уже провели их испытания, в месяц будут поставлять на передовую около 500 дронов, сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ).
«Отзывы с фронта положительные, дроны имеют хорошую устойчивость в рамках полета. Мы отправили на передовую около 500 изделий, с сентября планируем поставлять по 500 дронов в месяц. “Кулибин-клуб” Народного фронта помогает нам взаимодействовать с другими изобретателями, мы нашли очень много партнеров по связи, по навигации, чтобы обмениваться наработками и техническими решениями», — приводится слова представителя компании-разработчика дронов Николая Жирнова в пресс-службе ОНФ.
Изобретатели и представители «Кулибин-клуба» ОНФ испытали БПЛА самолетного типа с размахом крыльев 220 сантиметров, используемый, например, как дрон-разведчик или как ложная цель для ПВО противника. Кроме того, был испытан дрон-камикадзе «Трибунал», который уже помогает военнослужащим на фронте.
Сибирских изобретателей приехал поддержать заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко.
«Хочу выразить огромную благодарность “Кулибин-клубу” Народного фронта за такой уникальный формат, за такую замечательную площадку. Надеемся, что у нас полеты пройдут удачно, мы себя хорошо зарекомендуем. Тот формат, который предложил “Кулибин-клуб”, когда без долгой бюрократической волокиты можно максимально быстро, максимально оперативно передавать необходимые разработки на передовую, — это самое главное и самое важное, что ждут наши ребята. Ну, а мы — крепкий тыл, их всегда поддержим», — приводится слова Прохоренко.
В Народном фронте напомнили, что «Кулибин-клуб» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе, отметили в пресс-службе организации, удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы.