В зоне СВО провели испытания новых дронов-камикадзе

«Хочу выразить огромную благодарность “Кулибин-клубу” Народного фронта за такой уникальный формат, за такую замечательную площадку. Надеемся, что у нас полеты пройдут удачно, мы себя хорошо зарекомендуем. Тот формат, который предложил “Кулибин-клуб”, когда без долгой бюрократической волокиты можно максимально быстро, максимально оперативно передавать необходимые разработки на передовую, — это самое главное и самое важное, что ждут наши ребята. Ну, а мы — крепкий тыл, их всегда поддержим», — приводится слова Прохоренко.