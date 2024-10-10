В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 550 военнослужащих, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.